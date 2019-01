Türkei-Bankenunion soll Klub-Schulden eindämmen!

Die 18 Süper-Lig-Clubs seien aufgefordert worden, bis Ende Jänner eine Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben an die TBB zu übermitteln, damit eine Evaluierung vorgenommen werden könne. Am höchsten verschuldet sind die drei Traditionsclubs aus Istanbul. Fenerbahce steht mit knapp vier Milliarden Lira (649,35 Mio. Euro) in der Kreide, Galatasaray mit 2,97 Mrd. Lira (482,14 Mio. Euro) und Besiktas mit 2,49 Mrd. Lira (404,22 Mio. Euro).