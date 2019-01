Verloren im Labyrinth der Identitäten

Dialoge und Emotion ins Zentrum gerückt

Was nach flacher Verwechslungskomödie klingt, birgt in Wahrheit Stoff für philosophische Betrachtungen. Peter Wittenberg konzentriert sich in seiner Inszenierung von Kleists Lustspiel „Amphitryon“ nach Molière im Linzer Schauspielhaus deshalb auf die Dialoge und Emotionen zwischen den Figuren, das karge, düstere Bühnenbild (Florian Parbs) soll nicht ablenken. Manchmal versperrte es den seitlich sitzenden Zuschauern jedoch leider die Sicht.