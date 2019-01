Unglaubliches Millionenangebot für Mini-Comeback

„Größter Coup in der TV-Geschichte“

„Es ist noch keine endgültige Zahl bekannt, aber die Verhandlungen dürften in naher Zukunft eröffnet werden“, sagte eine Quelle des Studios NBC Universal, das „Suits“ besitzt, gegenüber „Mail Online“. „Ich habe gehört, dass Summen von zwei bis sechs Millionen genannt wurden, und das hört sich viel an - aber es wäre einer der größten Marketingcoups in der TV-Geschichte.“