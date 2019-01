Medizin im Zug vergessen Rettungskette auf Schiene

Malheur zu Urlaubsbeginn: Auf der Fahrt nach Bad Ischl vergaß eine Niederösterreicherin ihren Rucksack mit Medikamenten im Zug. Als die Diabetikerin den Verlust bemerkt hatte, war der Zug schon abgefahren. Den Tränen nahe wandte sich Ursula Strohmayer an die ÖBB-Hotline – und geriet dort in die besten Hände: Die Dame in der Telefonzentrale setzte sogleich alle nötigen Hebel in Bewegung. Mit Erfolg!