„Die Post bringt allen was - auch Ihre Daten“

Welche Daten gelten für die Post als sensibel, das ist die nagende Frage, die sich viele unserer Leser stellen. Durch die Rechercheplattform „Addendum“ wurde aufgedeckt, wie die Österreichische Post AG ihre Datenbanken aufbaut, an Unternehmen verkauft und vermietet. Wozu? Um zugeschnittene Werbungen in die Postkästen Österreichs zu schicken. Die Datensätze umfassen über 50 Einzelpunkte, aus denen nicht nur ihre Parteiaffinität hervorgeht, sondern auch ob sie Heimwerker sind oder Nachtschwärmer, in welcher Lebensphase Sie sich befinden und ob Sie oft umziehen oder auf Werbung verzichten. Die Ironie stößt unseren Lesern, gerade in Zeiten der DSGVO bitter auf.