Neue Serie kommt nicht an die „Vorstadtweiber“ ran

Der ORF will an seinen Mega-Erfolg mit der Serie „Vorstadtweiber“ anschließen und ließ am Montagabend in Doppelfolge die Dramedy, also Drama-Komödie, „Walking on Sunshine“ vom Stapel. Robert Palfrader gibt darin den wegen Alkoholismus im Krankenstand befindlichen ZiB-Moderator Otto Czerny-Hohenburg, der vom ORF-Generaldirektor (Martin Zauner) nach seiner Genesung zum neuen Wettermann erkoren wird. Der Leiterin des Wetterbereiches Tilia Konstantin (Proschat Madani) geht das gegen den Strich. An die kecken Ladys in der Vorstadt kommt das aber nicht heran.