Mit „510 Pferden“ durch die Nacht

Es ist finster geworden auf der Turracher Höhe, die Wintersportler stärken sich beim Abendessen oder feiern in den Skibars. Unterdessen haben Mathias, Hubert, Herbert, Florian, Christopher sowie Michael und Markus ihre Arbeitsgeräte gestartet. „Baggerfahren ist cool, aber eine Pistenraupe zu steuern ist genial, das Allerhöchste, das es in der Land- und Bautechnik gibt“, schwärmt Mathias Trippl. Der 26-Jährige leitet den Raupentrupp auf der Turracher Höhe. Heute Nacht sitzt er im hochmodernen Cockpit eines Pistenbully Polar 600. „Was wir heute Nacht machen? Das, was wir den ganzen Winter machen. Wir bringen den Schnee wieder auf den Berg hinauf, den Skifahrer tagsüber runter schieben.“ Bei jedem Wind und Wetter, oft bis in die frühen Morgenstunden. Feiertage? „Kennen wir in der Wintersaison nicht“, sagt Mathias: „Ganz schlimm ist unser Job im Nebel, da sieht man oft gar nichts mehr, die Augen schmerzen dann nur noch vor Anspannung und bei Windspitzen von knapp 200 km/h glaubt man, die Kabine hebt ab. Der Sturm hat schon öfters die Spiegelverkleidung weggerissen“, schildert Mathias die Härten seines Jobs.