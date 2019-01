Rumänien erwägt Klage gegen Österreich vor EuGH

Die rumänische EU-Abgeordnete Maria Grapini hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Wochenende „Impertinenz“ attestiert und Rumäniens Präsidenten Klaus Johannis Untätigkeit vorgeworfen. Außerdem kündigte sie am Sonntag an, die EU-Kommission in einer Anfrage zum Eingreifen auffordern zu wollen. Auch das rumänische Außenministerium kritisierte am Wochenende, die Maßnahme Österreichs sei „unfair“ und widerspreche Grundprinzipien des europäischen Projekts sowie dem Unionsrecht.