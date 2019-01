Mit Bergprofi auf Skitour

Nördlich des Alpen-Hauptkamms stürmt und schneit es. Davon profitiert der Norden Kärntens, denn nur hier findet man aktuell bei uns im Süden Schnee. „Ab in die Innerkrems!“, gibt Anton Sauper die Richtung vor. Der 50-Jährige ist der Obmann des Verbandes der Kärntner Berg- und Skiführer, und die will er ins Rampenlicht stellen. Denn geht´es um Abenteuer in der Bergwelt, dann sind die 107 Kärntner Bergführer die absoluten Profis. Unser Tourenziel ist der 2244 Meter hohe Peitlernock. Eine wunderschöne Tour im Biosphärenpark Nockberge. Entlang der Nockalmstraße führt die Route zuerst zum Nockalmhof und danach durch Zirbenwald und über Almwiesen in Richtung Gipfel. Doch je höher wir kommen, umso stürmischer wird es. Der Gipfel selbst ist abgeblasen, ein Aufstieg mit Skiern nicht lohend. Dafür findet sich im Wald genügend Pulverschnee. „Für diese Verhältnisse gar nicht schlecht“, findet Toni, der sonst gern Touren in den Dolomiten, Westalpen, in Norwegen und Asien führt - und als Heiligenbluter natürlich auch auf unseren Höchsten, den Glockner.