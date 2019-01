Winterwetter hat fast ganzes Land im Kältegriff

Tirol

In Tirol herrscht am Montag weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Die „Hauptgefahr“ stellen Neu- und Triebschnee dar, teilte der Lawinenwarndienst mit. Diese könnten an allen Expositionen und allgemein oberhalb der Waldgrenze sehr leicht ausgelöst werden. Die Lawinensituation bleibt auch weiter kritisch. Sollten die prognostizierten Schneefälle eintreffen, sei am Wochenende indes die höchste Lawinenwarnstufe, Stufe 5, „möglich“, so Rudi Mair vom Lawinenwarndienst.