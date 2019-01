Das sind die beliebtesten Babynamen 2019!

Was Vornamen betrifft, gibt es natürlich auch in Österreich Dauerbrenner. Hierzulande setzt man noch auf deutsche Vornamen, aber auch hebräische Namen sind beliebt. So ist bei Mädchen vor allem Anna, Emma und Marie beliebt, kleine Jungs werden häufig Maximilian, Paul oder David genannt. Auch Doppelnamen sind Trend. Welche Namen 2019 wieder Aufschwung erleben, lesen Sie in unseren Trends.