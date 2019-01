Mariah Carey zeigt sich rank und schlank im Bikini

„Das Moppelige hat nicht zu dir gepasst“

Noch vor rund eineinhalb Jahren brachte Carey deutlich mehr auf die Waage. Von einem Höchstgewicht von 100 Kilo war die Rede, weil sie nach der Trennung von ihrem Verlobten James Packer alles in sich hineingestopft habe, „was sie in die Finger bekommen hat“. Kein Wunder, dass manche Fans der Sängerin bei diesen Fotos ungläubig die Stirn runzeln und fragen, ob Mariah etwa mit alten Fotos geschummelt habe. „Wann war das? Sie sieht so jung aus“, zeigt sich etwa ein Fan erstaunt.