So soll jetzt das Fremdenwesen reformiert werden

In diesem Zusammenhang sei bereits bei der Rechts- und Rückkehrberatung „von Anfang an eine höchst realistische Einschätzung des individuellen Falls anzubieten“. Es müsse um objektive Beratung „zu den Tatsächlichkeiten in der Herkunftsregion und auch hier in Österreich“ gehen, deren Ziel es auch sei, in aussichtslosen Fällen eine Rückkehr „in Sicherheit und Würde“ zu gewährleisten. Von den Familien losgeschickte Männer dürften bei einer Rückkehr nicht als Verlierer dastehen. Dies müsse „gesichtswahrend“ vonstatten gehen.