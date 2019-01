Vater schleift schmollende Tochter durch Flughafen

Zeuge filmte die Szenen

Ein Flughafen-Besucher filmte die irrwitzigen Szenen und stellte sie später ins Netz. „Ich wartete gerade in der Halle des Flughafens, um meine Freundin abzuholen. Da bemerkte ich diesen Vater, der seine Tochter an der Kapuze ihrer Jacke durch den Flughafen schleifte“, erzählte er gegenüber Medien. „Sie schrie nicht sondern hing einfach nur in ihrer Jacke, während ein anderes Mädchen - vermutlich ihre Schwester - verlegen hinter ihr her stapfte.“