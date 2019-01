Wie viel Luxus dürfen Fußballer zur Schau stellen?

Avdijaj hielt Graz in Atem

Womöglich haben sich das auch einige gedacht, als Anfang 2015 ein gewisser Donis Avdijaj beim SK Sturm in Graz anheuerte. Im Beruf hoch veranlagt, im Privatleben höchst extravagant. In Erinnerung bleiben sein mit Sand aufgeschütteter Garten, sein Faible für grelles Schuhwerk, sein 564 PS starker Mercedes oder sein Interview, in dem er über ein Schwimmbad voller Geld sinnierte. Damals war Avdijaj noch keine 19. Während manch Medienvertreter in einer von glatt gestriegelten Ja-Sagern gefluteten Gesellschaft über einen „echten Typen“ jubelte, hatte die Chefetage des SK Sturm so ihre liebe Not mit dem (verhaltens-)auffälligen Jungspund. Sturm-Pressechef Alexander Fasching gibt sich im Rückspiegel diplomatisch: „Die Zusammenarbeit mit Spielern wie ihm gestaltet sich durchaus herausfordernd.“