„BreadBot“ bäckt rund um die Uhr frisches Brot

Alle sechs Minuten fertigt der „BreadBot“ ein neues Brot, bis zu 235 Laibe sollen so pro Tag zusammenkommen. Die tägliche Reinigung nimmt nur etwa 30 Minuten in Anspruch. Profitieren sollen von dem vollautomatischen Back-Roboter vor allem Supermärkte: Sie könnten rund um die Uhr frisches Brot produzieren und damit auf teure und umweltschädliche Lieferungen aus Großbäckereien verzichten. Was die Maschine kosten soll, verriet der Hersteller zunächst nicht.