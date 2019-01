Geforce RTX 2060: Mehr Grafik-Power für die Massen

Grafikkarten mit dem neuen Chip und sechs Gigabyte GDDR6-RAM, die mit 240 spezialisierten Rechenkernen eine Leistung von 52 Teraflops entfalten, sollen noch im Jänner in den Handel kommen. Zuerst werde man die Geforce RTX 2060 in Komplettsystemen von Alienware, Acer, HP und anderen Herstellern vorfinden, berichtet das IT-Magazin „Engadget“. Als Zuckerl will man den RTX-2060-Karten wahlweise „Battlefield V“ oder den kommenden Online-Titel „Anthem“ aus dem Hause Bioware beilegen.