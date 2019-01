Familie versuchte das Feuer selbst zu löschen

Zu einem Brand kam es in der Nacht auf Montag in einem Einfamilienhaus in Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Die Familie wurde vom Rauch geweckt und versuchte das Feuer noch selbst zu löschen. Schließlich kamen Ihnen 100 Feuerwehrmänner der Region mit zehn Einsatzfahrzeugen zur Hilfe.