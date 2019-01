Zwei Gemeinden sind bereits Katastrophengebiet

Fast 2000 Personen eingeschlossen

Laut Landeswarnzentrale sind in der Steiermark weiterhin gut 2000 Personen eingeschlossen, darunter in Radmer 530 Personen, in Hohentauern und St. Johann am Tauern sind es etwa 550, im Sölktal 480 Personen. Ebenfalls von der Umwelt abgeschnitten sind Menschen in Hinterwildalpen, in Johnsbach und Gstatterboden, im Bereich Wildalpen/Weichselboden und in Hinterwald bei Donnersbachwald. Auf der Mörsbachalm in Donnersbachwald ist eine Familie eingeschlossen, auf der Ardningalm sind es vier Personen. Und auf der Hochmölbinghütte ist der Hüttenwirt von der Außenwelt abgeschlossen. Ein Lichtblick: Auf der Planneralm konnten am Montag die Eingeschlossenen evakuiert werden.