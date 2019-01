Sansa Stark: „Winterfell gehört Euch, Euer Gnaden“

Der US-Sender HBO hat die Fans der Kultserie „Game of Thrones“ Montagfrüh in helle Aufregung versetzt. In einem kurzen animierten GIF, das über den offiziellen Twitter-Account des Serienmachers verbreitet wurde, ist Sansa Stark (Sophie Turner) zu sehen, die verkündet: „Winterfell gehört Euch, Euer Gnaden.“ Danach richtet sie den Blick nach vorne und sieht keiner Geringeren als Daenerys Targaryan (Emilia Clarke) in die Augen. Diese ist in Begleitung von Jon Schnee (Kit Harington), dem König des Nordens, sowie Jorah Mormont (Iain Glen). Auch Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) ist bei der Übergabe des Nordens, denn nichts anderes ist es, im Hintergrund zu sehen. Wenig später veröffentlichte der Sender auch den oben zu sehenden Teasertrailer auf kommende Serien, in dem die Szene zu sehen ist (00:37).