Perchten nahmen im Schneechaos Aufstellung

Die größte Gruppe sind traditionell die Schönperchten mit ihren mächtigen Tafeln, allen voran dem Altenmarkter Wappen. Hauptmann Manfred Steger von den Struckerschützen übernahm das Kommando und erstmals stimmten die Pongauer Sänger als die Heiligen Drei Könige Lieder an. „Großer Dank an alle, die mithelfen“, freut sich Ortsvize Peter Listberger vom Organisationskomitee über den Zusammenhalt. Zur Zitterpartie wurde das Großereignis umgeben von Schneechaos im Vorfeld: „Bei uns helfen auch die Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung sowie die Polizei. Wir wussten nicht, ob sie zu Einsätzen weg müssen“, so Listberger. Doch die Lage entspannte sich am Sonntag. Der Perchtenlauf bleibt in männlicher Hand: Burschen im Überrock begleiten traditionell die Schönperchten. Daniel und Stefan rückten sogar mit blonden Zöpfen als Marketenderinnen aus. Nächstes Jahr wird der Wunsch „An Fried, an Reim und an Gsund“ in Bischofshofen zu hören sein.