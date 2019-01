15.000 Gäste jubelten für Kraft

Kurz durchatmen und noch einmal in die schweren Maschinen steigen bzw. die Schaufeln in die Hand nehmen hieß es am Sonntag in der früh ein letztes Mal für die vielen freiwilligen Helfer beim Finale der Vierschanzentournee. „Wir haben Samstagabend noch fünf Lkw geordert. Damit wurde der Schnee teils abtransportiert. Wir haben den Schnee zudem den Hang hinaufgeschoben und in den Wald manövriert“, so Manfred Schützenhofer, Vizepräsident des Skiclubs Bischofshofen. Alle Schneedepots waren übervoll. Vom 2. Jänner weg wurden wohl gut 12.000 Kubikmeter Schnee bewegt, schätzen die Arbeiter. Gegen 9 Uhr konnten alle aufatmen, als klar wurde, dass sich alles ausgeht und der Bewerb tatsächlich stattfinden kann.