Acht Verletzte bei Brand in Reihenhaus in Graz

Das Feuer dürfte gegen 21.45 Uhr in einem Reihenhaus in der Neudorfer Straße ausgebrochen sein, die Ursache ist laut Polizei noch unbekannt. In der Wohnung befand sich ein afghanisches Ehepaar (beide 38 Jahre alt) und ihre fünf Kinder im Alter zwischen 18 und sieben Jahren.