Regierung schlägt Putschversuch in Gabun nieder

Bevölkerung zum Aufstand aufgerufen

Zuvor hatten die Soldaten die Einsetzung eines „Nationalen Rates zur Erneuerung“ verkündet und die Bevölkerung zum Aufstand aufgerufen. Eine Neujahrsansprache von Präsident Ali Bongo Ondimba (59) habe Zweifel über dessen Fähigkeit zur Ausübung seiner Amtsgeschäfte verstärkt, erklärte ein Mann in Militärkleidung auf einem Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde. Zeitgleich waren rund um das Rundfunkgebäude in der Hauptstadt Libreville Schüsse zu hören gewesen, Panzer blockierten kurz darauf den Zugang zu der Straße, an der das Gebäude liegt.