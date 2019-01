Migranten sind weniger gebildet als behauptet

Das AMS betreute im Dezember 2018 32.348 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzbedürftige, knapp 60 Prozent davon leben in Wien. Was die Nationalitäten der Flüchtlinge angeht, so bilden die Syrer die größte Gruppe, gefolgt von Personen aus Afghanistan, Russland, dem Irak und dem Iran. Auf diese fünf Nationen entfallen in Summe 27.990 Personen, der Rest stammt aus anderen Ländern. Knapp zehn Prozent dieser 27.990 Personen haben eine akademische Ausbildung, 67,8 Prozent sind dagegen schlecht ausgebildet, berichtet die „Presse“ am Montag.