Wer Warnungen ignoriert, ist in Lebensgefahr!

Snowboarder verbrachte Nacht im Freien

In Zell am See in Salzburg wurde Sonntagmittag ein Snowboarder nach einer Nacht im Freien glücklicherweise unverletzt gerettet. Auch er war abseits der Pisten im Tiefschnee unterwegs. Der 23-jährige aus Würzburg war Samstagnachmittag gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet worden. Eine erste Suchaktion musste bei Dunkelheit, Schneefall und großer Lawinengefahr gegen 22 Uhr ergebnislos abgebrochen werden, so die Salzburger Bergrettung. Sonntagfrüh wurde die Suche nach dem 23-Jährigen wieder aufgenommen. „Kurz vor Mittag konnte der Snowboarder von einem Seilbahnmitarbeiter von einer Gondel aus mit einem Fernglas entdeckt werden“, sagte Rainer Straub, Ortsstellen- und Einsatzleiter von Zell am See.