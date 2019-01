Naht Lindsey Vonns Rückkehr? - Ja zum Arlberg

Lindsey Vonn hat ihr Training in Südtirol intensiviert - wie die Amerikanerin auf einem Video auf Instagram sehen ließ. Dort ging es erstmals bei einem Super-G-Training wieder voll gegen die Uhr. Damit steigen die Chancen, dass die Rekordsiegerin (82 Weltcup-Erfolge) am Wochenende in St. Anton an den Start gehen wird.