Kerzen auf Weihnachtsbaum steckten Haus in Brand

An einer brennenden Kerze entzündete sich Sonntagnacht ein Weihnachtsbaum in einem Haus in Altmünster. Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Gebäude über. Insgesamt 6 Personen - das Besitzer-Ehepaar und vier italienische Leasingarbeiter - befanden sich zu dem Zeitpunkt im Haus. Ein Ehepaar wurde bei erfolglosen ersten Löschversuchen genauso verletzt, wie einer der Arbeiter, der sich nur durch einen Sprung aus dem 1. Stock retten konnte.