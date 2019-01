Golden Globes: Die schönsten Roben der Galanacht

Doch nicht nur Halle Berry war bei den diesjährigen Golden Globes ein echter Hingucker. Lady Gaga wagte in einer hellblauen Valentino-Robe mit langer Schleppe den großen Aufritt und hatte sogar ihre Haare auf die Farbe ihres Kleides abgestimmt. Mit ihrer Robe zollte die Sängerin Judy Garland als Ally in „A Star Is Born“ aus dem Jahr 1954 Tribut - der Rolle, für die Gaga nun für einen Golden Globe nominiert war.