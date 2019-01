Siege für Gmunden, Klosterneuburg und Vienna!

Tabellenführer Swans Gmunden hat auch seine zweite Partie im neuen Jahr gewonnen und am Sonntag in der österreichischen Basketball-Liga ABL die Vienna Timberwolves mit 92:80 (43:33) besiegt! Die Hausherren, die auf einige Stammkräfte verzichten mussten, gingen von Beginn an in Führung, Enis Murati trug mit sieben Dreiern zum Erfolg bei.