Für fünften Stier sogar den Goalie „eingeflogen“

Nach der „Stier“-Premiere 1982 noch im Freilassinger Badylon, 1987, 2000 und 2011 holte sich der SAK in der Alpenstraße zum nunmehr bereits fünften Mal die begehrte Trophäe. Das 3:0 im sehr einseitigen Finale gegen Henndorf war das „i“-Tüpfelchen auf eine über das ganze Turnier gesehen souveräne blau-gelbe Vorstellung. Nur zweimal gab es kritische Momente zu überstehen. Die erste in der Finalrunde nach dem Verletzungsausfall von Torhüter Steindl, der gegen Seekirchen zwei Bälle aus kurzer Distanz ins Gesicht bekommen hatte und mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Weil so kurzfristig kein Ersatz verfügbar war, stellte sich Torjäger Jukic gegen Kuchl ins Tor und hielt das überlebenswichtige 0:0, das den Aufstieg in die Kreuzspiele sicherte.