Spaziergänger rettet Kornnattern vor Kältetod

Erwachsene Kornnattern erreichen eine Länge von 150 Zentimeter. Von den Farmern in Amerika werden sie sehr geschätzt, da sie Ratten und Mäuse vertilgen. „Aber weil sie so groß werden, setzen sie gewissenlose Tierhalter oft aus. Man bekommt sie in der Tierhandlung um 20 Euro - meist aus Nachzüchtungen“, so Happ. Kornnattern sind nicht aggressiv und deshalb beliebte Terrarientiere.