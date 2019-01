6000 Haushalte waren in Oberösterreich ohne Strom

Die Linz AG meldete am Sonntag 6000 stromlose Haushalte in den Bezirken Perg und Freistadt.Die Monteure waren am Sonntag mit Hochdruck unterwegs. Vor allem im Bereich Grein sind die abgerissenen Leitungen aber nur schwer zugänglich. 500 Haushalte im Gebiet Baumgartenberg und Friensdorf waren auch am Abend immer noch ohne Strom.