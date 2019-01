Real Madrid mit Heim-Blamage gegen Real Sociedad!

Am Abend gab die Real die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldtalents Brahim Dias von Manchester City bekannt. Der 19-Jährige erhält einen Vertrag über sechseinhalb Jahre. Diaz wird am Montag den Medizincheck absolvieren und soll anschließend um 13.30 Uhr offiziell vorgestellt werden. Trainer Pep Guardiola hatte ihn in dieser Saison in Manchester weder in der Premier League noch in der Champions League eingesetzt.