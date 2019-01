Israel: Jüdische Schüler im Geheimdienst-Visier

Die Minderjährigen werden verdächtigt, an dem tödlichen Angriff auf die Palästinenserin beteiligt gewesen zu sein, hieß es am Sonntag. Aisha Rabi aus dem Dorf Bidia nahe der israelischen Siedlerstadt Ariel war am 12. Oktober von einem Stein tödlich am Kopf getroffen worden. Dem Verdacht nach warfen die Jugendlichen Steine auf das Auto, in dem die Mutter von acht Kindern abends gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs war.