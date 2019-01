Syrien: USA wegen Türkei in Sorge um Kurden

Die USA wollen vor ihrem angekündigten Truppenabzug aus Syrien neue Garantien von der Türkei. Die US-Regierung ist unter anderem besorgt darüber, was mit ihren kurdischen Alliierten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geschieht, sollte sich die Türkei stärker in Syrien einbringen. Ankara betonte in einer Reaktion auf die Aussagen ranghoher US-Politiker, die Behauptung, die Türkei würde auf Kurden zielen, sei irrational.