Schnee: Tirol nähert sich Katastrophen-Situation!

„Am Montag gehen die Schneefälle etwas zurück, am Dienstag erreicht uns jedoch eine Warmfront, im Verlauf des Tages werden - beginnend in den Nordstaulagen - neue, starke Schneefälle einsetzen“, prognostiziert Meteorologe Georg Erlacher von der ZAMG in Innsbruck. Unterhalb von 700 bis 1000 Meter wird es zunächst regnen, in der Nacht auf Mittwoch bis in alle Täler herabschneien. Erlacher: „Erst Mittwoch Nachmittag verlieren die Schneefälle an Intensität.“