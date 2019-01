Flachau kämpft gegen „Schnee-Hölle“

Pistenchef Stephan Tippelreither indes kämpft mit seiner Truppe täglich ab fünf Uhr in der Früh. Über 100 Helfer sind seit Tagen unermüdlich im Einsatz. „Wir mussten am Sonntag noch einmal alle Sicherheitszäune demontieren, damit wir den Schnee mit den Pistengeräten aus der Piste rausschieben konnten“, erzählte Tippelreither. Der ist seit den Anfängen des Weltcups in Flachau dabei – aber eine derartige „Schnee-Hölle“ hat auch er noch nicht erlebt. „Hut ab und großes Lob an die Helfer, die ihre Freizeit opfern, damit wir ein tolles Rennen erleben.“