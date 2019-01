Skirennen nach schwerem Unfall abgebrochen

Der aus Neukirchen am Walde stammende 51-Jährige hatte für seinen Skiclub an dem Rennen im Skigebiet Hochficht in Schwarzenberg am Böhmerwald teilgenommen. Gegen 11.40 Uhr startete sein Lauf. In Zielnähe gelang es ihm aber nicht mehr, regelkonform eines der Tore zu passieren. Er fuhr zwischen den mit einer Flagge verbundenen Torstangen durch, stürzte und prallte nach etwa 40 Metern gegen das neben der Piste stehende Zielhaus.



Notarzthelikopter

Der 51-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshelikopter Europa 3 ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Das Skirennen wurde nach dem schweren Unfall sofort abgebrochen.