„Kurz verletzt die Rechte rumänischer Kinder“

Im Streit um die von der österreichischen Regierung beschlossene Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder hat die rumänische EU-Abgeordnete Maria Grapini Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „Impertinenz“ attestiert und Rumäniens Präsidenten Klaus Johannis Untätigkeit vorgeworfen. Grapini kündigte am Sonntag an, schon am Montag die EU-Kommission in einer Anfrage zum Eingreifen auffordern zu wollen.