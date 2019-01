Zwei Wintersportler bei Lawinenabgängen getötet

Zwei Lawinendramen am Dreikönigstag in Vorarlberg: Ein Skifahrer aus Deutschland wurde von den Schneemassen in Schoppernau erfasst und verschüttet. Der 26-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Am späten Nachmittag ging dann eine Lawine in Damüls ab - ein weiterer Wintersportler, ebenfalls aus Deutschland, kam ums Leben.