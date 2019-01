Wir sind Österreicher, mit Verstand - und Herz

Und jetzt greift in Österreich eine Partei eine kirchliche Institution an? Attackiert eine Hilfsorganisation, deren ehrenamtliche Mitarbeiter bei Temperaturen unter null Grad auf offener Straße Suppe an Obdachlose ausschenken, attackiert Hospizhelfer, die den von all ihren Lieben verlassenen Sterbenden tröstend die Hand halten, attackiert Freiwillige, die Hunderte Asylwerber versorgen, die mit Nichts in unserem reichen Land gestrandet sind?