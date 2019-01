Wo es die Fasnacht heuer besonders bunt treibt

In Nassereith wird nach drei Jahren Pause am Sonntag die entscheidende Frage gestellt: „Gia mar huire int Fosnocht?“ Ein lautes „Ja“ ist gewiss. Aber nicht nur im Dorf des Schellerlaufens ist 2019 das Jahr des großen Umzugs. Auch in Wald und Arzl im Pitztal, in Axams und Rum bereiten sich die Fasnachtler vor.