Gast prügelt sich mit McDonald‘s-Mitarbeiterin

Der Fast-Food-Riese McDonald‘s will bekanntlich in Zukunft zur Gänze auf Strohhalme aus Plastik verzichten. In manchen Ländern, darunter auch in der Wiege des Big Mac, werden Kunden schon jetzt nur noch auf Anfrage Strohhalme ausgehändigt. Einem US-Amerikaner passte das gar nicht, er ging in einer Filiale im Bundesstaat Florida auf eine Mitarbeiterin los, weil seiner Bestellung keine Strohhalme beilagen. Es folgte eine handfeste Prügelei zwischen Gast und Bedienung, wie in einem Video zu sehen ist. Für den Mann klickten wenig später die Handschellen.