Rauchmelder rettete Osttiroler Familie das Leben

„Am Samstag gegen 6.30 Uhr wurde eine 23-jährige Tirolerin in einem Mehrparteienhaus in Lienz durch den schrillen Ton eines Feuermelders aus dem Schlaf gerissen und nahm zugleich eine starke Rauchentwicklung wahr. Sie weckte ihren 34-jährigen Freund, welcher in der Folge feststellte, dass der Kühlschrank in der Küche in Brand stand“, schildert ein Polizist.