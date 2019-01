Rehe verirren sich auf umzäuntem Tennisplatz

Rehe in Feld freigelassen

Die Mitglieder der Freiweilligen Feuerwehr Tribuswinkel rückten als Retter in der Not an: Um die eingeschlossenen Rehe nicht noch mehr zu stressen, gingen sie zuerst auf Distanz. Nach Rücksprache mit einem verständigten Jäger entschlossen sich die Helfer jedoch, die Tiere einzufangen.