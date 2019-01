Egger-Show! Erster Weltcup-Sieg in Königssee

Staffel auf Platz 2

Zum Abschluss des Weltcups der Kunstbahnrodler in Königssee hat Österreich am Sonntag in der Teamstaffel Rang zwei erreicht. Hannah Prock (im Bild oben), Einsitzer-Sieger Reinhard Egger und Thomas Steu/Lorenz Koller mussten sich am Ende nur der deutschen Mannschaft um 0,2 Sekunden geschlagen geben.