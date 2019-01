Salzburger liefert Skisensation in Kanada

Im Schatten der Weltcupstars wie Marcel Hirscher und Co. tastet sich ein junger Salzburger in Nordamerika langsam aber sicher an die Spitze heran. Der 22-jährige Aberseer Tobi Kogler feierte am Samstag mit seinem ersten Sieg im NORAM-Cup, dem nordamerikanischen Pendant zum Europacup, einen Riesenerfolg und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.