Feuerteufel legte in Bad Bleiberg drei Brände

„Ein bisher unbekannter Täter entzündete am Samstag um kurz nach 17 Uhr in Bleiberg/Kreuth, Gemeinde Bad Bleiberg, in einem Umkreis von rund zwei Kilometern insgesamt drei Feuerstellen, die glücklicherweise jedoch früh genug erkannt und gelöscht werden konnten“, so ein Polizist: „Dabei entstand durch den Abbrand von etwa vier Quadratmeter Hartbrennholz ein Schaden von wenigen Hundert Euro. Bei den weiteren Brandstellen, Kleinstfläche einer Wiese und einer Schilfpflanze, entstand kein Sachschaden.“