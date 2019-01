Platz 3! Kraft-Akt hinter Überflieger Kobayashi

Der Lokalmatador landete als bester Österreicher bei schwierigen Bedingungen auf dem Außerleitner-Bakken hinter dem Polen Dawid Kubacki (138/130) an der dritten Stelle und holte damit seinen dritten Podestplatz nach den Rängen drei in Oberstdorf und zwei in Innsbruck. Kraft freute sich „extrem“ über den neuerlichen Podestplatz. „Dass sich das ausgeht, ist megageil“, jubelte der 25-Jährige im ORF-TV-Interview. Man sollte eine Tournee mit Streichresultat austragen, scherzte er angesichts seines Patzers am Neujahrstag im zweiten Bewerb. „Aber ich habe mich gut erfangen, jetzt freue ich mich auf die nächsten Weltcups und die WM ist auch im Hinterkopf.“